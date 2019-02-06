Российская госкомпания станет совладельцем Tesla

«Роснано» может стать миноритарным акционером Tesla, сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника агентства, это может случиться, если Tesla завершит сделку по приобретению производителя аккумуляторов Maxwell Technologies.

«У "Роснано" есть очень небольшой пакет акций в Maxwell, и если Tesla приобретет ее, то российская компания может стать миноритарием компании Илона Маска», — отметил он.

В этом случае может произойти обмен принадлежащих «Роснано» акций Maxwell на акции Tesla.

Материалы по теме Нанотолий Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так

По словам представителя российской госкомпании, она приобрела 0,2 процента акций Maxwell в 2017 году и впоследствии перепродала их на бирже. «На текущий момент, до объявления сделки с Tesla, мы планировали получить к распределению дополнительно около 7 тысяч акций и реализовать на открытом рынке. Таким образом, мы все еще являемся миноритарными акционерами Maxwell», — отметил собеседник ТАСС в «Роснано».

Ранее сообщалось о планах Tesla купить Maxwell за 218 миллионов долларов. Сделка позволит компании получить доступ к технологиям Maxwell, что приведет к более быстрой зарядке автомобилей Tesla.

На текущий момент крупнейшим акционером Tesla является ее основатель и бывший глава совета директоров Илон Маск. Ему принадлежит 19,7 процента бумаг. Дальше следуют крупные инвестфонды, в том числе Fidelity и Vanguard, а также китайский телекоммуникационный холдинг Tencent, владеющий 4,86 процента акций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!