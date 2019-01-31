Экономика
 
Последние новости
Россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
Украинский боец UFC осудил критиков Емельяненко
Раскрыта загадка появления древних людей в Сибири
Изменщик спустя три года заплатил девушке за прощение
Галкин объяснился за издевательские пародии на Ахеджакову
Искусный способ издевательств над соседями рассмешил пользователей сети
Гуайдо снова рассказал о тайных переговорах с военными
В Москве предупредили о перебоях с поставками продуктов
Су-57 притворился «Охотником»
Новости партнеров

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Перейти в «Мою Ленту»

Убытки американской компании по производству электромобилей Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, которые приводятся в опубликованной корпоративной отчетности, передает ТАСС.

При этом отмечается, что общая выручка за прошедший год составила 21,4 миллиарда долларов, что является рекордом за все время существования компании. В четвертом квартале выручка поднялась до 7,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль составила 139,4 миллиона долларов. В третьем квартале этот показатель находился на отметке 311,5 миллиона долларов. Это первый случай, когда Tesla фиксирует прибыль по итогам двух кварталов подряд.

В компании предположили, что 2019 год будет для них прибыльным и пообещали достичь обещанных объемов выпуска электромобилей Model 3 – 500 тысяч машин в год между четвертым кварталом 2019 года и вторым кварталом 2020-го.

В январе Tesla столкнулась с новыми сложностями: в компании заявили, что отзывают из Китая более 14 тысяч машин. Причину объяснили неисправностью подушек безопасности, которые были произведены японской компанией Takata. После срабатывания механизма подушек газогенераторы получали повреждения, а обломки вылетали в салон и представляли угрозу для водителей и пассажиров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tesla столкнулась с новыми проблемами
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска
Другие материалы рубрики
Экономика00:03Сегодня

Рано повзрослели

В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
20:1630 января

Китайский бизнес стал менее прибыльным

17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

12:3730 января

«РН-Аэро» увеличила продажи авиатоплива на 11 процентов

Экономика00:0329 января

Выстрел в ногу

Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
20:4830 января

Названы главные должники среди регионов России

19:0730 января

Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру

20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
19:0230 января

Иран признал экономический коллапс

17:2730 января

Браверман и Алиханов обсудили поддержку малого бизнеса в Калининграде

14:0624 января

Сделку по покупке «Ростелекомом» Tele2 оценили в 240 миллиардов рублей

Россия
«У людей где-то глубоко сидит страх»
Немец приехал в Россию, ужаснулся и начал ее спасать. Удивительно, но у него получается
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Яйца ущемляют ваши права»
Россиян годами обманывают в магазинах, чтобы остановить рост цен на продукты
«Сокольникам» вернули исторические детали
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Москвич отсудил полмиллиона благодаря неверной жене и отдал ей деньги
НКО посоревнуются за президентские гранты
Все материалы
Мир
Черные и забитые
Расизм, нацисты и бандитский разгул: как живут американские тюрьмы
Мусульманин захотел отложить свою казнь из-за христианина
Гуайдо снова рассказал о тайных переговорах с военными
Доступ Трампа к ядерному оружию захотели ограничить
Мексика прекратила войну с наркомафией
Мадуро захотел преобразить города Венесуэлы за один миллиард евро
Евросоюз отказался пересматривать условия Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
К мэру Риги Ушакову пришли с обыском
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Рижский мэр Ушаков отреагировал на обыски
Принуждение учителей к голосованию за Порошенко попало на видео
Украинцев предложили проверить на предмет сотрудничества с ДНР и ЛНР
Все материалы
Экономика
Рано повзрослели
В США и Китае все больше молодых миллионеров. Будет ли такое в России?
Китайский бизнес стал менее прибыльным
Выстрел в ногу
Они надеялись, что при Трампе американцы кинутся скупать оружие. Теперь их бизнес в упадке
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Названы главные должники среди регионов России
Иностранные счета российских чиновников заинтересовали Генпрокуратуру
Иран признал экономический коллапс
Все материалы
Силовые структуры
Рауф Арашуков«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды
«Плохо помню, где был днем. Надо освежить память»
Он ловко выкрал из Третьяковки картину на миллион долларов. Но допустил ошибку и попался
Сенатора с Кавказа задержали на заседании
Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти
Суд арестовал сенатора Арашукова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанного сенатора Арашукова заподозрили в новых убийствах
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Все материалы
Наука и техника
Хлопнули дверью
США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Раскрыта загадка появления древних людей в Сибири
Су-57 притворился «Охотником»
Создатели супероружия России стали «вынужденными преступниками»
Россия захотела стабильности вблизи Луны
Все материалы
Спорт
Без царя во главе
«Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?
Глава UFC отреагировал на дисквалификацию Нурмагомедова
Нурмагомедов станет ведущим в Казахстане
Шутка Туктамышевой разозлила фанатов Медведевой и Загитовой
Дзюба призвал освободить Кокорина
Виктора Ана захотели вернуть в Россию
Хуже нокаута
Он был последним, кто победил Мэйуэзера. Но это не принесло ему ни денег, ни славы
Все материалы
Культура
Бог не умер, он в депрессии
Секс-зависимость, супергерои-инвалиды и ангелы-лузеры — главные сериалы месяца
«В СССР секс был под запретом, что всем пошло на пользу»
Россиянин уехал в США и завоевал восемь «порно-Оскаров», но остался патриотом
Джоан Роулинг превратили в мем из-за безумных фактов о Гарри Поттере
Волочкова поведала об обмане задержанного сенатора Арашукова
Страна силовиков, оков и кабаков
Озлобленные рэперы, психи с Урала и раздетая Луна — главная музыка месяца
Толоконникова призналась в краже еще одной картины из Третьяковки
За наши и ваши грехи
Этот знаменитый фотограф искал птиц по всему миру, а нашел апокалипсис и ядерную войну
Все материалы
Интернет и СМИ
«Для молодых мы — пожилые лузеры»
Они сделали все, чтобы юмор в России был смешным. И все это время оставались в тени
Кашин объяснил свое появление в эфире «России-1»
Окруженная микрофонами Поклонская вновь стала мемом за рубежом
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Депутат попала под суд за критику кавказских властей на Первом канале
Все материалы
Ценности
Кошерная роскошь
Миллиарды шекелей, продажа органов и коррупция. Скандальная жизнь раввинов США и Израиля
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Россияне вырезали накрашенного парня из рекламы и опозорились
Мадонна пожаловалась на нищету и показала самодельное выпускное платье
Чиновники в «шанель-манель» разозлили Назарбаева
Врач придумал способ уберечь пьяных от нелепых татуировок
Все материалы
Путешествия
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»
Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
Названа самая безопасная страна мира
Полюбившие секс на пляже туристы испортили остров
Пассажирка самолета назвала чернокожих «жирными свиньями» и пожалела
Пилот раскрыл самые пугающие аэрофобов направления
Все материалы
Из жизни
«Некоторые сходят с ума»
Матери калечат маленьких девочек из-за внимания мужчин. Их клеймят и заставляют толстеть
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«В американках удивительное — любовь к своим формам»
История россиянки о жизни в США
Загадочное зубастое существо в центре города смутило британцев
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
Опаздывающий на свадьбу жених пробежал шесть километров по сугробам
Ирландка всю жизнь искала родную мать и нашла ее в 73 года
Все материалы
У вас что-то горит!
Как заработать на редком Porsche, а потом потерять его в горящей фуре русских дальнобойщиков
«Бэха Семерка»
Как росли ноздри BMW седьмой серии — эволюция флагманского седана баварской марки
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
В России сертифицировали первый «горячий» хэтчбек Hyundai
На видео засняли четырехосный и восьмиколесный седан Toyota
«Заряженная» Vesta стала первой «Ладой» за миллион рублей
Все материалы
Дом
Спустились с небес
Россияне не хотят жить в высотках. Но застройщиков это не волнует
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Встать у порога
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Обнародованы жилищные перспективы петербургских дворников
Всех подвесят
Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Выхино
Челябинец попытался открыть дверь и разрушил квартиру
Все материалы