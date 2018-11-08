Tesla нашла замену Маску

Tesla определилась с кандидатурой нового главы совета директоров, который сменит вынужденного покинуть свой пост основателя компании Илона Маска. Об этом говорится на сайте Tesla. Должность займет Робин Денхолм, до этого входившая в совет директоров как независимый директор.

В настоящее время Денхолм занята еще в одной компании — она финансовый директор и глава департамента стратегии австралийского мобильного оператора Telstra. Первые полгода, пока она будет совмещать должности, в Tesla ей будет помогать Маск.

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«Хотел бы поблагодарить Робин за то, что присоединилась к нашей команде. Выражаю глубокое уважение. Рассчитываю на совместную работу», — написал основатель Tesla в Twitter.

Сама Денхолм тоже прокомментировала свое назначение: «Я верю в эту компанию, верю в ее миссию и надеюсь помочь Илону и Tesla достичь устойчивой прибыльности, а также добиться увеличения стоимости акций в долгосрочной перспективе».

Маск вынужден покинуть один из двух своих постов в Tesla (также он является гендиректором) по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, он, как и Tesla, выплатит 20 миллионов долларов. Это наказание за летний твит бизнесмена, в котором он пообещал выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и вывести ее с биржи. Такие действия были квалифицированы как попытка манипулирования рынком.

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