Российские власти опровергли планы отказаться от одного из главных мегапроектов, высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы не планируем отказываться от проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с пассажирским движением», — сказал он и добавил, что проект может быть реализован в несколько этапов. «Сейчас мы сконцентрированы на создании железнодорожных входов и выходов из городов, а в дальнейшем запустим основной ход», — уточнил Хуснуллин.

Ранее стало известно, что ВСМ поставили под сомнение и могут отказаться от планов по реализации проекта. По информации газеты «Коммерсантъ», вариант отказа от строительства трассы или перенос сроков обсуждается на уровне правительства. В частности, ситуация обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого было рекомендовано «проработать ряд вопросов».

О планах построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно в августе. В сентябре она была включена в предварительный проект федерального бюджета на 2022-24 годы. Завершить строительство предполагалось к 2027 году, после чего магистраль была бы интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД).