США назвали Россию страной с «вопиющим нарушением религиозных свобод»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия входит в число стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Госдеп.

По словам Блинкена, Россия не соответствует нормам, прописанным в Акте о религиозных свободах, принятом в США в 1993 году. В Госдепе не уточнили, какие конкретно нормы нарушаются в России.

В черный список по уровню религиозной свободы также вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Вопросы у Блинкена также возникли к Алжиру, Коморским островам, Кубе и Никарагуа.

В 2019 году Госдепартамент США осудил Москву за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы». В ведомстве заявили, что Россия должна уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять членов организации в экстремизме. Речь идет о приговоре в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове. Они были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и осуждены на отбывание наказания в колонии на сроки от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев.