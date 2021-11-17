Жителям Крайнего Севера предложили поехать на оздоровление в Крым

Для жителей Ненецкого автономного округа организуют оздоровительные поездки в Крым на субсидированных рейсах. Об этом «Вести.Крым» сообщил руководитель центра Арктического туризма региона Сергей Мишин.

Отмечается, что путевки в Крым для проживающих на Крайнем Севере россиян станут доступны в 2022 году. «Уже в следующем году летом появится субсидированный рейс из города Нарьян-Мар в республику Крым и обратно. Для наших жителей будут реализованы оздоровительные санаторно-курортные программы», — уточнил Мишин.

Также руководитель центра предложил жителям полуострова посетить заполярный округ. «Ну а мы в свою очередь ждем гостей из республики Крым в наш Ненецкий автономный округ. Мы готовы продемонстрировать Арктику в самом полном смысле», — заверил он.

Ранее в ноябре правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, которые к нему приравниваются. К ним отнесли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия и Тыва. Кроме того, в этот список вошли части Хабаровского, Пермского, Красноярского и Приморского краев, а также территории Амурской, Иркутской, Архангельской, Тюменской и Сахалинской областей.