Правительство утвердило перечень относящихся к Крайнему Северу районов

Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и территорий, которые к нему приравниваются. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

К территориям Крайнего Севера отнесли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Тыва, Карелия и Тыва. Кроме того, в этот список вошли части Хабаровского, Пермского, Красноярского и Приморского краев, а также территории Амурской, Иркутской, Архангельской, Тюменской и Сахалинской областей.

Помимо этого, к Крайнему Северу отнесли часть территорий Ханты-Мансийского автономного округа. К регионам, которые полностью вошли в Состав Крайнего Севера, относятся Якутия, Магаданская и Мурманская области, а также Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край.

В правительстве подчеркнули, что список территорий не изменился с точки зрения географии. Все жители территорий, которые раньше получали выплаты надбавок, продолжат получать льготы и те компенсации и госгарантии, которые им положены.

Список территорий, относящихся к Крайнему Северу, был впервые утвержден в 1992-1994 годах. Впоследствии перечень претерпел множество изменений.

Ранее президент Путин отменил указ Бориса Ельцина. В документе от 1993 года отдельные районы Карелии были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере в рамках изменений Стратегии развития Арктической зоны. В Кремле изменения в указе назвали техническими.