Осужденный на восемь лет вор в законе Дато Краснодарский умер в больнице

Вор в законе Дато Краснодарский, осужденный на 8 лет, скончался в больнице от COVID-19

В Краснодаре скончался 37-летний вор в законе Давид Джангидзе, известный в криминальном мире как Дато Краснодарский. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Авторитет умер 15 ноября в местной больнице, где он под охраной проходил лечение от COVID-19.

26 июля суд приговорил Джангидзе к восьми годам лишения свободы, признав виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, он обладал безоговорочным авторитетом в преступной среде и контролировал территории всего Краснодарского края. Кроме того, придерживаясь криминальной идеологии, Дато сохранял преступные традиции и обычаи.

Это первый приговор, вынесенный по «воровской статье» на территории Краснодарского края.

Давид Джангидзе был «коронован» в июне 2013 года в Риме на сходке группы «грузинских» воров в законе. Вместе с ним статус получили еще пять «смотрящих» за регионами России, в том числе Бондо Стуруа (Бондо Казахстанский), Георгий Торадзе (Гога Кутаисский), Ражден Шулая (Ражден Питерский), Илия Гаглоев (Ило Калининградский) и Артем Саргсян (Артем Саратовский).