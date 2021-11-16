Отрекшийся от титула перед директором ФСИН авторитет Ганс вышел на свободу

В Мордовии из колонии строго режима в поселке Потьма освободился Юрий Тишенков, известный в криминальном мире как авторитет Ганс — ранее он отрекся от воровского титула перед директором ФСИН. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщает издание Znak.

По данным издания, Тишенков отсидел 12-летний срок за убийство и освободился еще 10 октября, после чего сразу заявил, что был осужден незаконно. Перед освобождением на вопрос сотрудников правоохранительных органов о своем статусе в криминальном мире он заявил: «Я гражданин России. Все». Тем самым Ганс, по сути, подтвердил свое отречение от титула вора в законе, которое сделал еще в апреле в письме на имя директора ФСИН Александра Калашникова.

28 октября 2020 года сообщалось, что российский криминальный мир опасался выхода на свободу Ганса, полагая, что тот может постараться отнять контроль над частью коммерсантов или попытаться отомстить неприятелям, что приведет к новой криминальной войне.

Но 8 ноября стало известно, что Тишенков собирается после освобождения отправиться на лечение в санаторий. После отсидки Ганс планирует вести спокойный образ жизни, не ввязываясь в темные дела.

Юрий Тишенков родился в Тюмени. Впервые попал на скамью подсудимых в 1968 году в возрасте 16 лет за хулиганство. 25 июля 2000 года был коронован в Сургуте. В декабре 2010-го Тишенков был признан виновным в организации убийства и приговорен к 12 годам лишения свободы. По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», воровской статус Ганса в преступном мире задолго до письма директору ФСИН был под сомнением: еще в 2008 году его раскороновали Аслан Усоян (Дед Хасан), Вячеслав Иваньков (Япончик) и другие влиятельные криминальные авторитеты.