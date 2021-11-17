Женщина поцеловала бородатого мужчину и осталась с волдырями на лице

Блогерша поцеловала мужчину с растительностью на лице поделилась неудачным опытом. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Ханна Уиттс (Hannah Witts) объяснила, что сходила на свидание с молодым человеком, у которого была борода. По ее словам, после поцелуя с ним на ее подбородке образовалось большое количество болезненных волдырей белого цвета.

Женщина прикрепила несколько фото и показала, что со временем новообразования исчезли, и кожа стала красной и воспаленной, однако через несколько дней лицо Уиттс пришло в норму. Она отметила, что не поняла настоящую причину подобной реакции кожи.

Ролик стал вирусным и набрал восемь миллионов просмотров. Пользователи сети выразили свои предположения насчет произошедшего. «Щетина просто слишком натерла тебе кожу, со мной было то же самое», «А вдруг это вши из его бороды?», «Надеюсь, он выплатил тебе компенсацию за лечение», «Мне кажется, что это контактный дерматит», — писали они.

В мае 2020 года американские ученые выяснили, какое преимущество в драке имеют мужчины с растительностью на лице. Биологи Итан Бесерис (Ethan Beseris), Стивен Нейлуэй (Steven Naleway) и Дэвид Кэрриер (David Carrier) провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мужчины с бородой получают меньший урон от удара в голову, чем бритые. Оказалось, что волосы поглощают на 37 процентов больше энергии, действуя как амортизатор. Таким образом борода смягчает удар, нанесенный ее владельцу.