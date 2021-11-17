Леди Гага вышла в свет в платье с декольте и взволновала фанатов

Американская певица и актриса Леди Гага вышла в свет в откровенном наряде во время премьеры фильма «Дом Gucci» в Нью-Йорке и взволновала поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте кинокартины.

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в черном бархатном платье с глубоким декольте длины макси. Верх наряда оформлен полупрозрачными лентами, завязанными вокруг шеи звезды. Также певица надела серьги и браслет с драгоценными камнями. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен яркий макияж.

Фанаты оценили внешний вид звезды в комментариях под публикацией. «Гага, ты великолепна!», «Безумно красивая женщина!», «Браво! Великолепная красотка! Ты вдохновляешь собой многих юных девушек», «Гага выглядит просто сногсшибательно!», «Я не могу налюбоваться ее красотой», — писали они.

Ранее в ноябре Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента. Знаменитость появилась на красной ковровой дорожке в старом наряде — винтажном ярко-красном платье из шелка. В описании к посту отмечается, что платье изготовили в ателье Versace. Подписчиков артистки развеселил тот факт, что она пришла на красную ковровую дорожку фильма, повествующего о бренде Gucci, в одежде Versace.