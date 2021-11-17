В Хакасии пройдет всероссийский фестиваль национальной песни «Голос Азии»

В Абакане впервые пройдет всероссийский фестиваль национальной песни «Голос Азии». Об этом сообщает портал «Хакасия».

В мероприятии примут участие 15 артистов из девяти российских регионов: Хакасии, Тывы, Алтая, Якутии, Бурятии, Татарстана, Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Красноярского края. Также на фестивале выступят представители национальной диаспоры Киргизии.

Отмечается, что от Хакасии на сцену «Голоса Азии» выйдут этно-рок-группа «Иренек Хан», ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы», а также артисты Татьяна Балахчина, Аржан Тодош и Дарья Тачеева. Участники фестиваля будут исполнять песни на родном языке и представлять культуру своего народа.

Мероприятие запланировано на 25 ноября.

Накануне сообщалось, что в Чебоксарах, Чувашская Республика, стартовал VI межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». На мероприятии выступят семь творческих коллективов из Мордовии, Татарстана, Башкирии, Чувашии и Марий Эл.