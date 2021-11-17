Следователи заинтересовались обстоятельствами гибели бывшего помощника Силуанова

Следственный комитет России (СКР) проводит проверку с целью установления обстоятельств гибели в Волгограде бывшего помощника министра финансов Михаила Коробкина. Об этом сообщает местное издание «Социнформбюро» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По итогам доследственной проверки гибели мужчины в результате взрыва в частном доме будет принято процессуальное решение.

ЧП произошло 15 ноября. По предварительной информации, мужчина пытался распилить некий предмет, который в итоге взорвался. Известно, что Коробкин был коллекционером оружия, в его доме были найдены патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох.

Михаил Коробкин был помощником главы Минфина Антона Силуанова до 2019 года.