Зампред правительства российского региона погиб в ДТП в Белоруссии

Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин погиб в результате ДТП на трассе в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла утром во вторник, 5 октября, на 68-м километре дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии. Иномарка Mitsubishi Outlander выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. 62-летний водитель легковушки скончался в больнице.

Соболезнования его родным принес глава российского региона Станислав Воскресенский, его текст опубликован на сайте правительства Ивановской области. «Сергей Коробкин — настоящий профессионал своего дела, всю свою жизнь посвятивший самой созидательной профессии — строительству», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в последние годы при участии Коробкина в регионе были завершены важнейшие объекты, в том числе долгострои: школы в Савине и Каминском, детские сады в Кинешме, Шуе и Кохме, дворец спорта в Иванове и ФОК в Родниках; начали восстанавливать права дольщиков. Кроме того, он контролировал в регионе вопросы газификации и жилищного строительства.

Сергей Коробкин родился 12 февраля 1959 года в белорусском городе Горки. Он окончил Белорусский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 1981 году. На пост заместителя председателя правительства Ивановской области его назначили в 2018 году. Коробкин был заслуженным строителем России.