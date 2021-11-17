Вирусолог сравнила длительный COVID-19 с хроническим заболеванием

Длительный COVID-19 необходимо рассматривать как хроническое заболевание из-за того, что вирус циркулирует в организме человека долгое время. Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, ее слова приводит ТАСС.

Вирусолог заявила, что известны случаи, когда вирус сохраняется более 12 месяцев, и сравнила его с герпесом, который может вести себя подобным образом.

«В отдельных случаях наблюдается переход заболевания от острой фазы в хроническую, и мы понимаем, что вирус не ушел и может латентно находиться в тех или иных клетках и через какое-то время вновь выходить. Такое мы видели и знаем у герпеса», — рассказала Малинникова.

Ранее сообщалось, что россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела COVID-19, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций коронавируса. Речь идет о пациентке 47 лет со злокачественной лимфомой. Коронавирусом она заразилась в апреле 2020 года в больнице при прохождении курса химиотерапии. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.