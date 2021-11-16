Российский врач назвал срок превращения COVID-19 в неопасную сезонную инфекцию

Через три года COVID-19 может утратить способность порождать заболевания и превратится в сезонную инфекцию. Такой прогноз сделал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков в беседе с Ura.ru.

Специалист допустил, что коронавирус начнет подстраиваться под иммунитет. «Заразным он будет, но не сильно, потому что у него есть пределы по заразности», — сказал Крючков.

Первоначально репродуктивное число по заразности, способности охватить вирусом определенное количество людей вокруг, у COVID-19 было три. Российский иммунолог предположил, что в пике этот показатель может вырасти до 10-11.

Ранее ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов допустил, что в будущем возможна рекомбинация коронавируса SARS-CoV-2, в результате чего может возникнуть еще более страшный вирус.