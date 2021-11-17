Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в среду, 17 ноября. Рублевый индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже незначительно вырос, поднявшись на 0,01 процента, до 4120,23 пункта. Валютный индекс РТС поднялся на 0,57 процента, до 1777,65 пункта.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи на 10:05 больше всего подорожали акции НЛМК (плюс 0,58 процента, до 223,78 рубля за акцию), «Полюса» (плюс 0,57 процента, до 15 866 рублей) и TCS Group (плюс 0,45 процента, до 7429,2 рубля). Больше всего подешевели бумаги «Яндекса» (минус 0,48 процента, до 5908,2 рубля), «Газпрома» (минус 0,44 процента, до 335,31 рубля) и Сбербанка (минус 0,36 процента, до 336,7 рубля).

Курс доллара составил 72,97 рубля (минус 0,14 рубля), евро стоил 82,47 рубля (минус 0,27 рубля). Биткоин продолжил падение, опустившись до 59 472,4 доллара за монету (минус 2,31 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 81,95 доллара за баррель (минус 0,58 процента), марки WTI — по 79,22 доллара (минус 0,65 процента). Газовые фьючерсы на декабрь стоили 1140 долларов.