В Нижнем Тагиле преступник украл из больницы 140 доз вакцины

Преступник украл из медучреждения в Нижнем Тагиле 140 доз вакцины на 130 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле ищут преступника, укравшего из медучреждения 140 доз вакцины. Об этом «Ленте.ру» 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным МВД, изначально сотрудники больницы заявили о краже 280 доз, но позже при пересчете стало ясно, что пропало вдвое меньше — 140 доз. Общая стоимость похищенного — 130 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Ural Mash, помещение, в котором находился холодильник с вакциной, не было оборудовано сигнализацией или системой видеонаблюдения. Вор смог избежать встречи с охранником, подобрал ключ к кабинету и проник в него без шума и следов взлома.

Для ускорения расследования полиция применила полиграф. Кроме того, глава тагильского гарнизона ОВД направил часть личного состава для помощи полиции в расследовании кражи.