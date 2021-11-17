В Windows 11 появился новый плеер

Windows 11 получила обновленный плеер для воспроизведения музыки и видео. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Приложение под названием Media Player появилось в бета-версии новой операционной системы. Добавленная в ОС программа имеет дизайн в стиле Windows 11, позволяет проигрывать как аудио, так и видео. «В основе Media Player лежит полнофункциональная музыкальная библиотека, которая позволяет быстро просматривать и воспроизводить музыку, а также создавать списки воспроизведения и управлять ими», — отметил представитель Microsoft Дэйв Грохоцки (Dave Grochocki).

Новое приложение заменит собой Groove Music, которое до этого было предустановлено на ОС Windows. Старую программу Windows Media Player можно будет также установить в операционную систему.

В сообщении говорится, что новое приложение будет автоматически воспроизводить весь медиаконтент на компьютере. Media Player поддерживает отображение обложек альбомов, работает в обычном, компактном и полноэкранном режимах.

Ранее стало известно, что Microsoft вернет оригинальный цвет «синего экрана смерти» — синий. В настоящий момент в системах Windows подобный экран имеет черный цвет.