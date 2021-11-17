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Российские суды стали жалеть банкиров

«Коммерсантъ»: ВС постановил изменить подход к делам о субсидиарной ответственности
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российские суды стали жалеть собственников банков, проходящих процедуру банкротства, и отказываться от жесткого подхода к ним с заведомо обвинительным уклоном, пишет «Коммерсантъ». Речь идет о процессах, касающихся субсидиарной ответственности банкиров.

Субсидиарная ответственность собственников и руководителей компаний наступает, когда они не могут расплатиться по обязательствам своими активами, и суд приходит к выводу, что банкротство стало следствием намеренных действий топ-менеджеров или владельцев.

В российском законодательстве существует понятие контролирующего должника лица (КДЛ), которое должно отвечать собственным имуществом, не вложенным в бизнес (уставный капитал предприятия), перед кредиторами. С 2017 года круг лиц, попадающих под определение КДЛ, был существенно расширен. Сейчас в него входят люди, косвенно связанные с банкротящейся компанией.

Изменение подхода к субсидиарной ответственности КДЛ связано с позицией экономической коллегии Верховного суда, которая рассматривала дело банка «Гринфилд», принадлежавшего Магомеду Мухиеву и Михаилу Янчику и лишенного лицензии Центробанка в 2015 году. Истцом выступало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), требовавшее привлечь к субсидиарной ответственности 12 топ-менеджеров и собственников.

Согласно позиции АСВ, они намеренно совершали сомнительные сделки, в том числе выдавали кредиты «дружественным банкам с признаками банкротства», покупали неликвидные векселя и права требования к техническим заемщикам, а также выдавали заведомо невозвратные кредиты.

В 2020 году Арбитражный суд Москвы привлек к ответственности Мухиева, Янчика, председателя правления Санала Пахомкина, его заместителя Александра Гуля, а также четверых членов правления и троих членов совета директоров. Апелляционная инстанция признала последних семерых невиновными в несостоятельности банка, определив, что они лишь выполняли решения Мухиева, Янчука и Гуля. Кассационная инстанция отменила это решение, однако Верховный суд поддержал позицию апелляции.

Члены экономической коллегии ВС отметили «недопустимый обвинительный уклон» в кассационной инстанции, основанный на не подтвержденных конкретными фактами подозрениях. Также судьи указали на то, что закон не предусматривает презумпции виновности КДЛ, и для определения их вины необходимо «привести ясные и убедительные доказательства». Привлечь к субсидиарной ответственности, по мнению ВС, можно лишь тех КДЛ, чьи действия непосредственно привели к банкротству. При этом убыточность сделок сама по себе не может служить достаточным доказательством вины.

Опрошенные изданием юристы отметили, что решение Верховного суда должно стать поворотным и изменить подход судов нижней инстанции в делах о привлечении к субсидиарной ответственности. Теперь их позиция, считает они, станет более сбалансированной и может лишиться обвинительного уклона.

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