В России резко ухудшилась ситуация с банкротством

ФНС оценила потери экономики России от списания долгов за пять лет в 12 триллионов рублей

За последние пять лет в России в результате процедуры банкротства были списаны долги в размере 12 триллионов рублей. Как рассказал замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, только за 2020 год российская экономика потеряла 3,4 триллиона рублей, пишут «Ведомости».

По его словам, «ситуация очень сильно ухудшается». Еще недавно дольше установленного срока в два года затягивалась каждая третья процедура. В последний год их доля достигла 63 процентов. В среднем при банкротстве активы продаются в пять раз дешевле рыночной стоимости, а кредиторы получают не более пяти процентов от суммы задолженности.

Каждый год упущенная выгода кредиторов от распродаж составляет около 500 миллиардов рублей. Как заметил Чекмышев, «то, что кредиторы собирались вкладывать в бизнес, заморожено, затромбировано институтом банкротства».

К настоящему моменту в России ликвидацией заканчивается 92,2 процента банкротств, причем 38 процентов компаний входят в процедуру, уже не имея ликвидных активов. Реабилитационных процедур в стране не более 2 процентов, а, к примеру, в США их доля достигает 30 процентов.

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Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева отмечает, что в российском обществе не научились использовать институт банкротства. Компании тянут до последнего, а кредиторы, как только узнают о проблемах, хотят немедленно забрать свои деньги, чем лишают компанию шанса на спасение. В каждом втором банкротстве последняя возможность взыскать задолженность — привлечь директоров или бенефициаров к субсидиарной ответственности.

Представитель ФНС указал, что ведомство вместе с Минэкономразвития разработало реформу процедуры банкротства, чтобы сделать его эффективным инструментом очищения экономики. По его мнению, тот факт, что инициативу критикуют все, свидетельствует о ее качестве. В противном случае какая-то из сторон сумела бы обнаружить выгоду для себя.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом компанию «Метрострой», крупнейшего подрядчика по строительству метрополитена города. Анализ финансового состояния компании показал, что она не сможет покрыть просроченные кредиты из своей прибыли за два года, а адекватных планов по финансовому оздоровлению у нее нет.