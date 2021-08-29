Банки предложили не допускать к внесудебному банкротству россиян за ложь

Банки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведений

Банковское сообщество предложило запретить процедуру внесудебного банкротства на пять лет для тех, кто подал ложные сведения. Это следует из заключения Национального совета финансового рынка (НСФР) на проект Минэкономразвития, сообщают «Известия».

Согласно заключению, отстранять на пять лет от процедуры банкротства нужно, если ложная информация гражданина привела к необоснованному введению в отношении него процедуры внесудебного банкротства, а также к ее прекращению. В НСФР считают, что такая мера будет стимулировать законопослушное поведение россиян.

«Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей. Наше предложение предотвратит злоупотребление упрощенной процедурой», — заявил председатель НСФР Андрей Емелин.

Он добавил, что норму нужно пересмотреть заранее, чтобы предотвратить мошенничество.

В Минэкономразвития заявили, что инициатива НСФР нецелесообразна. В ведомстве отметили, что при несоответствии данных документы заявителя возвращаются ему на уровне МФЦ и кредитору не нужно обращаться в суд.

Ранее стало известно, что российские банки будут опознавать клиентов по венам. Это станет возможным благодаря биометрической идентификации по венам на ладони — Центробанк намерен дополнить такой функцией Единую биометрическую систему.