Крупнейший в России крытый аквапарк заявил о банкротстве

Крупнейший в России крытый аквапарк «Аквамир» площадью 35 тысяч квадратных метров направил в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС.

Из информации судебного дела следует, что сумма иска составляет 2,1 миллиарда рублей. Дату рассмотрения искового заявления еще не назначили.

«Исковое заявление ООО "Аквапарк Аквамир" о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 2 184 952 657 рублей», — говорится в сообщении.

В 2020 году сообщалось, что шестнадцатилетний юноша умер в больнице после того, как застрял в бассейне в «Аквамире». Все несколько дней с момента поступления в реанимацию подросток находился на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходил.