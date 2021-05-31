Российские компании защитят от «недобросовестных лиц»

Минэкономразвития разработало законопроект, который должен защитить публичные компании (с открытым перечнем акционеров) от присутствия в органах управления «недобросовестных лиц», пишут «Ведомости».

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По данным издания, авторы документа установили несколько категорий «недобросовестных лиц». К ним будут относиться люди с неснятой или непогашенной судимостью за совершение умышленного преступления, те, в отношении кого был вынесен обвинительный приговор суда, а также привлекавшие к субсидиарной ответственности или более двух раз к административной ответственности в ходе банкротства предприятий.

Такие люди не смогут занимать должности директоров, гендиректоров, а также входить в состав правления и совета директоров публичных компаний. Если нежелательные факты биографии будут выявлены уже после назначения на пост, топ-менеджера необходимо будет уволить.

Один из авторов законопроект, замминистра экономического развития Илья Торосов отметил, что такая инициатива фактически распространяет на всю национальную экономику правила, которые уже действуют в банковском секторе. Там существуют требования к деловой репутации. В частности, люди, прежде имевшие отношение к лишенным лицензии банкам, не могут занимать руководящие должности и владеть более, чем 10-процентной долей в кредитной организации.