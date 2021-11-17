Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с дефицитом топлива

Россияне на Дальнем Востоке и в Сибири столкнулись с дефицитом и недоступностью топлива из-за сложного экономического положения независимых АЗС. По причине значительного роста цен в опте заправкам приходится работать в убыток, пишут «Известия».

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Независимые АЗС вынуждены ставить цены на 5-7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге потребитель выбирает крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов, отметил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Это приводит к банкротству независимых АЗС, во многих регионах они составляют подавляющее большинство. Кроме того, независимые сети, которые еще функционируют, не могут покупать товар с запасом из-за трудного финансового положения и отказа банков кредитовать такие АЗС. В итоге в регионах, где заправки массово закрываются или сокращают свой ассортимент, топливо для жителей становится менее доступным, возникают большие очереди.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала меры по регулированию рынка топлива, которые будут способствовать стабилизации цен на зимний дизель. Ведомство предлагает повысить норматив продажи дизеля на бирже с 7,5 до 10 процентных пунктов. Это позволит создать запас в период повышенного спроса.