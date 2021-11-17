Белоруссия сократила прокачку нефти в Польшу

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши сократилась из-за внепланового ремонта, который начал белорусский «Гомельтранснефть». Об этом рассказал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

Ремонт на одной из веток продлится как минимум трое суток. Плановое задание по поставкам за месяц не пересматривается, уточнил Демин. С чем связана необходимость ремонта, он не указал.

Ограничение произошло на фоне продолжающегося конфликта Белоруссии и Польши из-за мигрантов. Ситуация на границе обострилась в последние недели, на этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что может остановить поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа».