В Кремле сообщили об обсуждении транзита газа через Белоруссию

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин обсудил с главой Белоруссии Алексадром Лукашенко тему транзита газа через республику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да. Вчера был разговор», — прокомментировал Песков. Так он ответил на вопрос, поднял ли российский президент эту тему в разговоре со своим белорусским коллегой.

Ранее в ноябре Лукашенко припомнил, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа». Комментируя его заявление, в Кремле подчеркнули, что Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой, а Россия была и будет страной, которая выполняет свои обязательства по обеспечению Европы газом.

Позднее Песков указал, что транзит газа через Белоруссию по газопроводу «Ямал-Европа» никак не связан с намечающимся вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», говорить о таком развитии событий нет оснований. А в субботу, 13 ноября, Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что не разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о возможности перекрыть газ в Европу. По его словам, в двух последних разговорах не было даже намека на такой поворот, так что эти слова стали неожиданностью.