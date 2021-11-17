Windows 10 будут реже обновлять

Microsoft будет обновлять Windows 10 раз в год

Microsoft перейдет на новое расписание обновления Windows 10. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители компании анонсировали выход ноябрьского пакета обновлений для популярной операционной системы. В сообщении Microsoft говорится, что компания переходит на новое расписание выпуска апдейтов для Windows 10. Так, инженеры пообещали предоставлять ежегодные обновления для ОС.

В материале не указано напрямую, что обновления будут выходить реже, однако в компании отметили, что следующий содержащий новые функции апдейт появится во второй половине 2022 года. Таким образом, устаревшую операционную систему могут обновлять один раз в год. «Мы продолжим поддерживать по крайней мере одну версию Windows 10 до 14 октября 2025 года», — пообещали представители Microsoft.

В заявлении также говорится, что Windows 10 версии 2004 перестанет обслуживаться 14 декабря 2021 года. Все копии Windows 10 для предприятий и учебных заведений версии 1909 перестанут получать поддержку 10 мая 2022 года.

В конце октября в Microsoft заявили, что каждое обновление для Windows будет иметь свой срок годности. Старые ОС, которые уже не являются актуальными, будут продолжать получать все обновления безопасности раз в месяц.