После бунта в российской колонии завели дело

Следователи возбудили уголовное дело о призывах и участии в массовых беспорядках после бунта, произошедшего весной в колонии строгого режима, расположенной в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, фигурантами дела проходят восемь осужденных. Они, по данным следствия, избили во время бунта заключенных, сотрудничавших с администрацией колонии. Подозреваемые восприняли призывы к массовым беспорядкам и, действуя совместно и согласованно, совершили насилие в отношении других осужденных, пояснили в региональном управлении ФСИН. Там добавили, что участники бунта являются рецидивистами и отбывают наказание за тяжкие преступления.

Сами заключенные заявили, что их пытались изнасиловать осужденные, избивали, угрожали и вымогали у них деньги, сообщает E1.ru. В знак протеста зэки порезали себе руки.

Бунт в колонии строгого режима (ИК-47) в Каменске-Уральском произошел 28 марта 2021 года. Заключенные разбили камеры видеонаблюдения и напали на других осужденных. После ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).