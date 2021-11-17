Жена Газманова раскрыла трудности жизни детей из высшего общества

Жена российского певца Олега Газманова Марина раскрыла трудности, с которыми ежедневно сталкиваются дети звездных родителей из высшего общества. Интервью с ней публикует KP.RU.

17-летняя Марианна Газманова стала дебютанткой бала журнала Tatler, который состоялся в Доме Пашкова 15 ноября. По словам ее матери, на мероприятие приглашают детей из знаменитых семей, однако сама девушка должна соответствовать определенным критериям, а именно — быть в хорошей физической форме, заниматься танцами, рисованием и учиться. «Девочки должны владеть несколькими языками. Например, дебютанток причесывали стилисты из Dolce & Gabbana, и Марианна разговаривала с ними на итальянском», — пояснила героиня материала.

Кроме того, супруга Газманова объяснила, что известные и богатые родители обеспечивают детям безопасность, а также решают их витальные потребности. «С одной стороны кажется, что у этих девочек блистательная жизнь (...) Но эти девочки должны сразу стартануть в самореализацию или даже миссию», — посетовала она и отметила, что такая жизнь — тяжелый груз.

По словам Марины, не все девушки выдерживают пристальное внимание со стороны общественности. «С такой высоты падать очень стремительно. Планка уже задана. Над этими девочками нависают мономаховы шапки их родителей (...) Их постоянно сравнивают, говорят, что на детях природа отдыхает», — заключила женщина.

16 ноября сообщалось, что наряд продюсера Яны Рудковской на балу Tatler стал объектом насмешек в сети. Она предстала перед фотографами в пышном корсетном платье длины макси ливанского модельера Джорджа Хобейка. Поклонники обругали внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее праздничный образ с веником.