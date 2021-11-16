Иностранцы оценили внешний вид дочерей российских звезд на балу Tatler

Иностранцы оценили внешний вид дочерей российских звезд, которые стали дебютантками на балу, организованном журналом Tatler. Соответствующие фото и комментарии читателей по поводу внешности девушек появились на сайте британского издания Daily Mail.

Известно, что ежегодное мероприятие состоялось 15 ноября в московском Доме Пашкова. В 2021 году в нем приняли участие Александра Дружинина, Варвара Кузичева, Вероника Расковалова, Марианна Газманова, Мария и Софья Лансере, а также Лидия Кутепова, Эммануэль Турецкая, Мария Табакова, Ксения Севенард, София Крапивина, Дана Манасир и Полина Цыганова.

Например, дочь певца Олега Газманова Марианна предстала перед гостями в ярко-красном платье длины макси с макияжем в нюдовых оттенках, а дочь дизайнера Яны Расковаловой Вероника — в бежевом пышном платье с кружевным тюлем черного цвета и мейкапом в стиле smoky eyes.

В то же время дочь бизнесмена Зияда Манасира Дану фотографы запечатлели в платье белого цвета с пышной юбкой, которое оформлено глубоким декольте, корсетом и опущенными плечами. Внимание папарацци также привлекла дочь актера Евгения Цыганова Полина, которая вышла в свет в платье с длинным рукавом, украшенном блестящими пайетками.

Читатели издания принялись обсуждать внешность детей звезд под опубликованными кадрами. «Красивые девушки», «Удивительно, что у них нет татуировок!», «Бал Tatler испортился», «Россияне всегда не понимали моду», «Настоящие богачи не показывают роскошь», «Самая красивая — это Софья Лансере», «Пир во время чумы, но девушки прекрасны», — высказывали они неоднозначные мнения.

Ранее танец Анастасии Ивлеевой на балу Tatler разозлил ее фанатов. На размещенных кадрах телеведущая запечатлена на сцене вместе с участниками своего шоу «Королевские кобры». Ивлеева станцевала перед гостями в откровенном боди с вышивкой в виде сердца на груди, черных перчатках, капроновых чулках и туфлях на каблуках.