Ивлеева станцевала в откровенном наряде и разозлила подписчиков

Анастасия Ивлеева выступила в боди и чулках на балу Tatler и разозлила пользователей сети

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева выступила в откровенном наряде и разозлила пользователей сети своим поведением. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram.

Знаменитость поделилась роликом с бала, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в Доме Пашкова. На размещенных кадрах она запечатлена на сцене вместе с участниками своего шоу «Королевские кобры». Ивлеева станцевала перед гостями в откровенном боди с вышивкой в виде сердца на груди, черных перчатках, капроновых чулках и туфлях на каблуках.

Подписчики раскритиковали танец звезды в комментариях под публикацией. «Из ведущей в артистки кабаре? Обычно наоборот все хотят», «Не понимаю, мечта была быть танцовщицей в клубе?», «Не та Настя совсем, которая так нам нравилась. Веселая, простая, искренняя. А это что за прости господи?», «Похоже на обычный стриптиз», «Ивлеева и секс — две разные планеты», — высказывались они.

Ранее в ноябре Ивлеева показала новую прическу и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость попозировала на мраморной лестнице в облегающем платье черного цвета с длинными рукавами и открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что она перекрасила волосы в темный цвет и сделала стрижку-каре.