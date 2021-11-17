Дочь Пескова ответила на критику фото с Кафельниковой перед балом Tatler

Лиза Пескова ответила подписчикам: простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова ответила подписчикам на критику фотографий с моделью Алесей Кафельниковой, сделанных перед балом, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в доме Пашкова. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах девушки запечатлены в салоне автомобиля, они одеты в вечерние наряды: Пескова выбрала для мероприятия полупрозрачное платье нежно-мятного цвета с гипюром, а Кафельникова — черное асимметричное платье с пайетками.

Некоторые подписчики негативно высказались по поводу публикации. В ответ автор поста отметила, что ей жаль комментаторов, которые думают только о деньгах. «Простите, что не в лохмотьях на тыкве, а в платье, которое мне подарил дизайнер на мероприятие, куда меня пригласили. А если серьезно, то папа обеспечил меня воспитанием и возможностью зарабатывать», — заключила Пескова.

16 ноября сообщалось, что объектом насмешек в сети стал наряд продюсера Яны Рудковской на балу Tatler. Она предстала перед фотографами в пышном корсетном платье длины макси ливанского модельера Джорджа Хобейка и также надела диадему, колье, браслет и кольцо с драгоценными камнями. Подписчики обругали внешний вид звезды в комментариях под постом, сравнив ее праздничный наряд с веником.