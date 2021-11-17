Zara стала самым модным брендом 2021 года

Бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей

Испанский масс-маркетовый производитель Zara стал самым модным брендом 2021 года. Соответствующие данные приводит Money.

По данным исследования, проведенного с помощью генерации данных поиска Google за последние 12 месяцев, бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей. На втором месте оказался Nike, а на третьем — Zalando.

По сравнению с аналогичными данными за прошлый год, где самыми востребованными марками среди потребителей были Louis Vuitton, Gucci и Chanel, аналитики пришли к выводу, что за последний год у покупателей изменилось представление о выборе одежды.

«Zara начала культ среди людей, следящих за модой, благодаря быстрому воспроизведению тенденций, цветов и дизайнов, которые появляются на подиумах. Эта марка представлена в 88 странах и имеет более 2,2 тысячи магазинов по всему миру. Неудивительно, что этот бренд пользуется настолько высокой популярностью», — высказался эксперт Money.

В августе стали известны самые популярные бренды 2021 года. Согласно данным, лидером по продажам в люксовом сегменте стал итальянский модный дом Gucci. При этом наибольшим спросом среди покупателей пользовались аксессуары марки. Второе место по популярности занял французский модный дом Louis Vuitton.