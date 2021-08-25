Россиянин сравнил поддельные кеды Gucci с оригиналом и описал результат

Сотрудник российского интернет-издания Soberger приобрел поддельные кеды итальянского люксового бренда Gucci и сравнил их с оригиналом. Своими выводами мужчина поделился в блоге издания на платформе «Яндекс.Дзен».

Для эксперимента была выбрана копия модели Gucci Tennis 1977 — черные кеды с белой каучуковой подошвой, внутренней подкладкой зеленого цвета и фирменной красной лентой по бокам. Поддельную пару приобрели за десять тысяч рублей, в то время как настоящие кеды стоят 53 тысячи рублей.

В первую очередь, журналист оценил внешнее покрытие обуви и рассказал, что оригинальная пара модного дома шьется из перерабатываемого канваса, в то время как реплика изготовлена из обычного материала. «Но в общем и целом верх плотный и хорошо держит форму», — поделился он впечатлениями.

Автор поста также отметил высокое качество нашивки на язычке: белая бирка с названием модели и золотистой рамкой на поддельных кедах в точности повторяла оригинал. В частности, ровным оказалось расстояние между швами и линиями рамки по краям нашивки.

Шнурки фейковых Gucci также впечатлили эксперта. «Шнурки широкие, плотные и не скользкие. Похожие используются в основном на дорогой качественной обуви. И даже зашнурованы они так же, как на оригинальных кедах», — заявил он.

Однако журналист раскритиковал синтетический материал, из которого сделана внутренняя часть поддельной обуви. Несмотря на то, что мужчина надел кеды всего один раз и ходил в них недолгое время, в области пятки, по его словам, сразу образовались катышки.

Промах производителя он заметил и на красной декоративной полосе на подошве обуви. «На оригинальных кедах эта красная полоса идеально ровная, а вот на подделке кое-где краска на полосу нанесена неровно, и видны небольшие пятнышки», — описал журналист.

В заключение автор материала подчеркнул, что не ощутил дискомфорта при носке обуви. Кроме того, на первый взгляд она никак не отличалась от оригинала при пятикратной разнице в цене.

В марте другой россиянин сравнил джинсы из масс-маркетового и люксового брендов и поделился результатами. Для обзора он приобрел джинсы в магазине H&M за 1800 рублей и брюки итальянской марки Emporio Armani стоимостью 15 тысяч рублей. Ткань дешевых джинсов оказалась плотнее, чем у пары из люксового бутика.