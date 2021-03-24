Россиянин сравнил джинсы H&M и Armani и удивился результату

Россиянин сравнил джинсы из масс-маркетового и люксового брендов и поделился результатами. Соответствующий материал появился в блоге Soberger на платформе «Яндекс. Дзен».

Автор публикации рассказал, что для обзора приобрел джинсы в магазине H&M за 1800 рублей и брюки итальянской марки Emporio Armani стоимостью 15 тысяч рублей. Мужчина решил сравнить две пары базовых джинсов, которые выбирают большинство покупателей.

По словам мужчины, ткань дешевых джинсов оказалась плотнее, чем у пары из люксового бутика. В то же время брюки Emporio Armani лучше тянутся, поскольку в его составе присутствует на один процент больше эластана. Кроме того, швы и петля для пуговицы на штанах масс-маркетового бренда обработаны лучше: на них отсутствуют торчащие нити.

При этом качество фурнитуры у джинсов люксовой марки оказалось лучше по сравнению с дешевой парой. По его словам, H&M при производстве штанов использует дешевые молнии, которые часто ломаются после нескольких стирок. В то же время карманы на дешевых брюках выполнены из более плотной и прочной ткани.

Покупатель также обратил внимание на страну производства джинсов. Выяснилось, что вещь Emporio Armani была сшита в Арабских Эмиратах, а H&M — в Пакистане. По мнению автора блога, посадка брюк ничем не отличается.

В конце россиянин подчеркнул, что предпочел бы продукцию масс-маркетового магазина, который производит качественный товар по низкой цене.

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