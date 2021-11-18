В США описали применение «самого крутого» самолета в мире против С-400

В публикации американского журнала Popular Mechanics описано возможное применение перспективного малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, считающегося «самым крутым» самолетом в мире, против китайской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» российского производства.

Издание допускает, что самолет может использоваться для постановки минных заграждений. «В первые часы китайского вторжения на Тайвань B-21 Raider могут пролететь под носом китайских С-400 и засеять Тайваньский пролив минами Quickstrike, создавая серьезную опасность для военных кораблей, совершающих рискованный переход», — пишет журнал.

Отмечается, что «минное поле может закрыть вражеские порты и гавани, заставить вражеские корабли плыть ближе к дому или даже перекрыть один из путей плавания и заставить военные корабли противника попасть в хорошо подготовленную засаду».

В сентябре министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на заводе компании Northrop Grumman в Палмдейле штата Калифорния строится пять стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В июне журнал The National Interest написал, что B-21 Raider будет неуязвим для перспективных российских зенитных ракетных систем С-500 «Прометей».

В мае издание The Drive сообщило, что Кендалл поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider.