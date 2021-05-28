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ВВС США получат 145 «убийц» российских С-400

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Изображение: U.S. Air Force / AP

Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет The Drive.

Издание отмечает, что ранее заявлялось о намерении ВВС получить 100 таких самолетов, считающихся «убийцей» российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Данное приобретение обошлось бы Пентагону в 89 миллиардов долларов. The Drive не называет конкретных сроков, когда Пентагон получит все B-21 Raider, а также их окончательную стоимость.

Согласно изданию, данные самолеты должны заменить стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, предназначенные «для проникновения через плотные сети противовоздушной обороны противника для нанесения ударов, в том числе находящихся на вооружении ближайших противников, таких как Китай или Россия».

В январе журнал Popular Mechanics заявил, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать самым крутым самолетом в мире.

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