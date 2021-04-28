Американского «убийцу» российского С-400 признали чудом

Перспективный стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США, называемый убийцей российский зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», является лучом света в бюджете Пентагона, признает американский журнал Popular Mechanics.

Согласно изданию, сравнивающему программу B-21 Raider с другими военными закупками, стратегический бомбардировщик будет создан в ранее заявленный срок, что станет «чудом». «Истории успеха военных закупок, мягко говоря, редки», — резюмирует журнал.

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Издание напоминает, что, например, по темпам реализации программа воздушных танкеров KC-46A Pegasus отстает на семь лет, а текущий бюджет проекта превысил первоначальный на 4,6 миллиарда долларов.

В январе журнал заявил, что создаваемый компанией Northrop Grumman бомбардировщик B-21 Raider может стать «самым крутым» самолетом в мире.

Согласно открытым данным, ВВС США планируют получить не менее 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью 80 миллиардов долларов. Данные стратегические бомбардировщики должны заменить B-1B Lancer и B-2 Spirit. Первый полет B-21 Raider запланирован на 2022 год.