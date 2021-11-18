Башаров рассказал о покойной коллеге по «Танцам со звездами» Асмаловской

Российский актер Марат Башаров высказался о покойной танцовщице и ведущей детской программы «АБВГДейка» Кристине Асмаловской — его коллеги по шоу «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1». Слова артиста приводит РЕН ТВ.

«Это большая потеря. Кристина была таким светом в оконце. Очень добрая, милая и талантливая актриса, танцовщица, с которой мы вместе выступали в "Танцах со звездами". Она меня очень многому научила. Она была очень скромная. Очень жаль, что таланты уходят», — рассказал Башаров, отметив, что Асмаловская запомнилась ему скромной и доброй.

Актер также отметил, что разговаривал с матерью телеведущей. Так, Башаров убедился, что в тяжелый момент женщину окружают друзья и близкие родственники.

О смерти Кристины Асмаловской сообщалось 17 ноября. Артистка скончалась на 41-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.