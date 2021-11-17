Звезда шоу «Танцы со звездами» умерла от коронавируса

Участница программы «Танцы со звездами», танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Об этом в своем Facebook сообщила ее коллега, ведущая программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — написала Черняева.

По ее словам, причиной смерти Асмаловской стал коронавирус. Телеведущая уточнила, что артистка не прививалась. Ей был 41 год.

Кристина Асмаловская родилась 21 мая 1980 года. В 2012 году на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» артистка выступала вместе с актером Маратом Башаровым, пара заняла третье место. Асмаловская также снималась в сериале «Моя прекрасная няня».