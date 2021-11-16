Умер режиссер документального кино Сергей Лепихин

Умер известный пермский оператор, режиссер-документалист, сценарист и монтажер Сергей Лепихин. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на киностудию «Новый курс», у истоков которой стоял Лепихин.

Мужчина скончался на 67-м году жизни. В организации подчеркнули, что покойный постановщик стал учителем и наставником для нескольких поколений пермских документалистов. «В последнее время он занимался осмыслением истории пермского кино и планировал еще несколько фильмов о знаковых пермских кинематографистах», — говорится в обращении.

Сергей Лепихин окончил ВГИК в 1988 году. Он был членом Союза кинематографистов России, в 2013-м году стал лауреатом премии Перми в сфере культуры и искусства. Всего снял более 30 картин в качестве оператора и около 20 — в качестве режиссера. Среди них такие фильмы, как «Под куполом неба», «Пермщина», «Бурлаки на Каме» и многие другие. Последней работой Лепихина стала кинолента о пермской анимации.