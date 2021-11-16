Заслуженный артист России Станислав Сальников умер после заражения коронавирусом

Российский актер Станислав Сальников скончался в 73 года после заражения COVID-19

В Краснодаре умер заслуженный артист России Станислав Сальников. Об этом сообщил художник Валерий Блохин в своем Facebook-аккаунте.

Он уточнил, что актер скончался после заражения коронавирусом. Ему было 73 года.

«Сегодня ночью ушел из жизни наш друг, заслуженный артист России Станислав Гаврилович Сальников. Ковид», — говорится в публикации.

Краснодарский театр драмы в своем Instagram подтвердил, что актер скончался после заражения COVID-19. «Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича и выражает соболезнования семье и многочисленным поклонникам таланта артиста», — отмечается в сообщении в аккаунте театра.

Станислав Сальников родился 10 октября 1948 года. Он был одним из ведущих актеров Краснодарского академического театра драмы, а также снимался в кино. Среди наиболее ярких ролей артиста — «Степные дети», «Спасская», «Садовник», «Найди нас, мама» и «Боец».