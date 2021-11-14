Умер актер из «Реальных пацанов» и «Счастливы вместе»

Заслуженный артист России, актер из сериалов «Реальные пацаны» и «Счастливы вместе» Игорь Бондаренко умер на 56-м году жизни. Об этом сообщается на сайте мытищинского театра ФЭСТ.

В сообщении говорится, что Бондаренко — один из тех, кто стоял у истоков театра. «Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей», — добавили в театре.

Прощание с артистом пройдет на основной сцене ФЭСТ в понедельник, 15 ноября. Причина смерти не называется.

Игорь Бондаренко родился в 1966 году. С 1988-го служил в театре ФЭСТ. Снялся в 40 фильмах и сериалах, в том числе «Кодекс чести-6», «Кармелита», «Обручальное кольцо», «Москва. Три вокзала» и других.

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