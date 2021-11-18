Глава крупнейшей криптобиржи захотел отдать почти все свое состояние

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао захотел пожертвовать почти все свое состояние. Об этом глава крупнейшей по объемам торгов криптобиржи заявил в интервью Associated Press.

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Чжао отметил, что считает себя финансово свободным человеком, так как ему не нужно много денег для поддержания комфортного образа жизни. «Я действительно намерен отдать большую часть своего состояния, как это делали многие богатые предприниматели», — заявил Чжао. Глава Binance намерен пожертвовать 90, 95 или 99 процентов своего состояния.

Forbes оценивает состояние Чжао в 1,9 миллиарда долларов. Сам генеральный директор не считает себя хорошим инвестором. «На самом деле я мало инвестирую. Я один из плохих примеров для подражания», — рассказал Чжао. Он добавил, что купил биткоины в 2014 году и большую часть оставил в своем портфеле. Также Чжао является крупнейшим акционером биржи Binance и владеет токенами Binance Coin. Глава криптобиржи сознательно не покупает акции других проектов, потому что хочет избежать конфликта интересов.

В начале ноября о благотворительности задумался и гендиректор компании Tesla Илон Маск. Бизнесмен заявил о своей готовности продать акции на шесть миллиардов долларов и пожертвовать эту сумму на борьбу с голодом. При этом миллиардер потребовал от Всемирной продовольственной программы (WFP) доказательств, что эта сумма поможет решению проблемы, а также попросил опубликовать подсчеты.