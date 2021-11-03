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Побывавший в космосе бизнесмен решил дать миллиарды долларов на защиту планеты

Фонд Джеффа Безоса выделит два миллиарда долларов на восстановление природных ландшафтов
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Джефф Безос
Джефф Безос
Фото: Keystone Press Agency / globallookpress.com

Благотворительный экологический фонд основателя Amazon Джеффа Безоса Bezos Earth Fund потратит два миллиарда долларов на защиту планеты, вложив средства в восстановление нарушенных природных ландшафтов и преобразование продовольственных систем. Об этом заявил на климатическом саммите в Глазго сам миллиардер, пишет «Би-би-си».

По словам Безоса, он решил дать эти деньги, потому что осознал хрупкость природы, побывав в космосе в июле этого года. «Когда оглядываешься на Землю оттуда, атмосфера кажется тонкой, а мир — хрупким. Это десятилетие решающее для нас. Мы должны объединиться, чтобы защитить наш мир», — заявил Безос. После полета бизнесмена критиковали за то, что свое огромное состояние он тратит на космические путешествия, а не на решение экологических проблем.

Среди целей миллиардера — улучшить плодородие почв, повысить урожайность и продовольственную безопасность, сделать воду чище, создать рабочие места, ускорить экономический рост и снизить выбросы углекислого газа. Всего фонд выделит на борьбу с изменением климата 10 миллиардов долларов.

Перед выступлением на саммите стало известно о планах Безоса выделить почти миллиард долларов на восстановление земель в Африке. На решение миллиардера повлияла личная беседа с принцем Уэльским Чарльзом. Представитель британской королевской семьи убедительно донес до Безоса важность сохранения лесных массивов.

20 июля Безос совершил успешный полет в космос на корабле New Shepard, выпущенный его компанией Blue Origin. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен. За десять минут десять секунд полета корабль поднялся на высоту 107 километров над Землей и спустился вниз.

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