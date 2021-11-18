Короткие юбки и голые щиколотки на морозе оказались безопасными

Врач Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора Екатерина Бокова раскрыла мифы о необходимости надевать теплую одежду в холодное время года. Ее слова приводит «Газета.ру».

По словам эксперта, ходить с голыми щиколотками и в юбках на морозе в действительности безопасно. Она заверила, что локальное охлаждение открытой области никак не отразится на суставах и может вызвать лишь внешние изменения кожи.

Кроме того, Бокова заявила, что короткие куртки не могут стать причиной цистита. Оказалось, что на холоде кровь из сосудов на поверхности приливает к внутренним органам, из-за чего ее объем увеличивается и концентрируется в одном месте. В связи с этим повышается кровяное давление.

«Реакция организма на это — повышение мочевыделения, которое становится антидотом давления. В связи с этим часто после пребывания на холоде людям больше хочется в туалет. И многие это воспринимают как симптом начинающейся почечной патологии. Но это лишь физиологическая реакция организма, которая может быть как у молодых, так и у пожилых людей», — сказала доктор.

Помимо этого, Бокова подчеркнула, что ношение платьев в мороз не провоцирует появление урогенитальных инфекций, таких как хламидиоз, гонорея и трихомониаз. Однако холод снижает защитные свойства организма, из-за чего уже имеющиеся заболевания могут перейти в более острую фазу.

Также, по словам медика, отсутствие шапки не ведет к менингиту. Она пояснила, что данное заболевание возникает под действием инфекции, а не холода. В то же время Бокова порекомендовала всегда надевать шарф, поскольку воздействие морозного ветра на шею ведет к моментальному общему переохлаждению тела.

В октябре блогерша раскрыла способ носить юбку зимой и не мерзнуть. Модель и блогерша Элизабет Фортмейер (Elizabeth Fortmeyer) объяснила, что обычно предпочитает носить черные полупрозрачные капроновые колготки. Поскольку они не спасают ее от холодов, она надевает две пары: вторые — бежевые с флисовой подкладкой.