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Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть

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Эксперты модного журнала Vogue рассказали, как стильно одеваться в холодное время года и при этом не мерзнуть.

Во-первых, специалисты раскрыли трюк, который поможет надевать любимое летнее платье даже зимой. Для этого они посоветовали носить вещи в несколько слоев — например, надевать боди под платье или легкий кашемировый свитер на него.

Также в издании порекомендовали всегда иметь в запасе пару ярких носков, которые могут создать дополнительный утепляющий слой под брюками и обувью.

Помимо этого, девушек призвали обратить внимание на стиль Меган Маркл и ее способность сочетать необычные яркие цвета. «Если все время носить только черные оттенки, можно легко застрять в серости города и рутине. Чтобы улучшить ваше настроение, избегайте мрачных цветов», — считают эксперты.

Вдобавок женщинам порекомендовали не заправлять брюки в обувь, а вместо этого приобрести пару широких брюк и сапоги на каблуке, которые будут видны из-под брючин. «Не важно, какими будут брюки — джинсовыми или кожаными. В любом случае это сочетание выведет вас на совершенно другой уровень!» — отметил Vogue.

В июне модные эксперты объяснили девушкам, как носить одежду без бюстгальтера в жаркую погоду. Они посоветовали избегать прозрачных материалов, приобрести платье-комбинацию, которое можно надеть под одежду, и выбирать плотные качественные ткани.

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