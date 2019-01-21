Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть

Эксперты модного журнала Vogue рассказали, как стильно одеваться в холодное время года и при этом не мерзнуть.

Во-первых, специалисты раскрыли трюк, который поможет надевать любимое летнее платье даже зимой. Для этого они посоветовали носить вещи в несколько слоев — например, надевать боди под платье или легкий кашемировый свитер на него.

Также в издании порекомендовали всегда иметь в запасе пару ярких носков, которые могут создать дополнительный утепляющий слой под брюками и обувью.

Помимо этого, девушек призвали обратить внимание на стиль Меган Маркл и ее способность сочетать необычные яркие цвета. «Если все время носить только черные оттенки, можно легко застрять в серости города и рутине. Чтобы улучшить ваше настроение, избегайте мрачных цветов», — считают эксперты.

Вдобавок женщинам порекомендовали не заправлять брюки в обувь, а вместо этого приобрести пару широких брюк и сапоги на каблуке, которые будут видны из-под брючин. «Не важно, какими будут брюки — джинсовыми или кожаными. В любом случае это сочетание выведет вас на совершенно другой уровень!» — отметил Vogue.

В июне модные эксперты объяснили девушкам, как носить одежду без бюстгальтера в жаркую погоду. Они посоветовали избегать прозрачных материалов, приобрести платье-комбинацию, которое можно надеть под одежду, и выбирать плотные качественные ткани.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!