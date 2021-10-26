Блогерша раскрыла способ носить юбку зимой и не мерзнуть

Модель из Нью-Йорка надевает зимой две пары колготок: капроновые и с флисовой подкладкой

Жительница Нью-Йорка раскрыла способ носить юбку во время осенне-зимнего сезона и не мерзнуть. На соответствующий ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Модель и блогерша Элизабет Фортмейер (Elizabeth Fortmeyer) поделилась с подписчиками модным лайфхаком, который стал вирусным и набрал 1,9 миллиона просмотров и 313 тысяч лайков.

Девушка объяснила, что обычно предпочитает носить черные полупрозрачные капроновые колготки. Поскольку они не спасают ее от холодов, она надевает две пары: вторые — бежевые с флисовой подкладкой. Фортмейер пояснила, что заказывает их в интернет-магазине Amazon, подбирая оттенок, который максимально похож на цвет ее кожи.

В качестве примера на кадрах ролика модель показала фото, на котором она позирует на улице в голубом свитере, мини-юбке и колготках в два слоя. «Никто и не догадывался!» — заключила она в конце видео.

Пользователи сети поблагодарили Фортмейер за предложенный способ в комментариях. «Девочка, ты спасаешь жизни, мне всегда холодно», «Это так логично, и все же я никогда об этом не задумывалась. Гений!», «Это так умно!», «Боже, где ты была раньше», — высказывались они.

В январе 2019 года был найден другой способ носить платья или юбки зимой и не мерзнуть. Эксперты модного журнала Vogue посоветовали носить вещи в несколько слоев — например, надевать боди под платье или иметь в запасе пару ярких носков, которые могут создать дополнительный утепляющий слой под обувью.