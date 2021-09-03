Россияне массово начали покупать зимнюю одежду

Россияне массово начали готовиться к холодам и покупать зимнюю одежду. Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе платформы «Авито».

Согласно информации, в августе текущего года резко увеличился спрос на теплую верхнюю одежду. К примеру, дубленки стали покупать чаще на 75 процентов, чем в июле. На платформе ее средняя цена составляет четыре тысячи рублей.

Кроме того, покупатели стали чаще интересоваться шубами: их продажи увеличились на 53 процента по сравнению с июлем. В среднем такой вид верхней одежды можно приобрести за 10 тысяч рублей. В то же время зимние куртки, средняя стоимость которых составляет 1700 рублей, стали покупать в 2,2 раза чаще, чем в июле.

Вырос спрос и на зимнюю обувь: объявлений о продаже теплых сапог стало на 10 процентов больше, а покупать их начали на 90 процентов чаще, чем в июле.

В августе редакторы портала Who What Wear назвали самую модную обувь осени и зимы 2021 года. Например, в подборку включили сапоги-казаки в ковбойском стиле, которые хорошо сочетаются как с джинсами, так и с летними платьями. Помимо этого, трендовыми остались классические ботинки-челси.